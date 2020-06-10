Володимира Зеленського оштрафували за порушення карантину [ Редактировать ]
Найдорожча в Україні кава. На Володимира Зеленського за кавування у Хмельницькому склали адмін-протокол. Про це президент сам розказав журналістам.
А ще штрафи отримали керівник Офісу президента Андрій Єрмак із заступником, головний санлікар Віктор Ляшко, а також керівники міста і області.
Каву чиновники пили у середині ресторану, а не на літній терасі. А це, на той час - було заборонено. До речі, покарати можуть і власника кафе - йому візит високих гостей може коштувати 170 тисяч!
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