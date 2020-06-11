"Укрлендфарминг" Бахматюка модернизирует свои элеваторы [ Редактировать ]
Сеть элеваторов, принадлежащая аграрному холдингу "Укрлендфарминг" украинского бизнесмена Олега Бахматюка, завершила подготовку оборудования к новому сезону. В этом году в агрохолдинге модернизировали один из крупнейших элеваторов Европы.
"В этом году нами модернизировано один из крупнейших элеваторов Европы - ООО "Элеватор Агро", общей мощностью 446 тысяч тонн одновременного хранения, - рассказал "Українським новинам" директор департамента зернохранения холдинга Богдан Штогрин. - На нем установили еще одну сушилку "Кимбрия". Важно, что благодаря ее установке мы увеличили оборачиваемость элеватора, расширив спектр культур: добавили рапс, который можно принимать в объеме до 2 тысяч тонн в сутки. Модернизировали также камеру нагрева существующей сушилки GSI-10000. Реализация данных мер позволила увеличить прием подсолнечника с 2 до 5 тысяч тонн в сутки".
Первыми во второй половине июня начинают работу элеваторы южных и центральных регионов страны. "Укрлендфарминг" имеет несколько таких, которые расположены именно в этих областях. Один из них - "Агро Сервис". "В этом году мы реконструировали на элеваторе "Агро Сервис", расположенном в Николаевской области, автомобильные весы, увеличив длину платформы до 18 м, что позволяет нам теперь принимать крупногабаритные автомобили", - отметил Богдан Штогрин.
Общая мощность собственной элеваторной сети "Укрлендфарминг" - 2,66 млн тонн одновременного хранения пшеницы. 17 элеваторов удобно расположены возле основных земельных массивов холдинга и все имеют подъездные железнодорожные пути. Благодаря своим высокотехнологичным характеристикам и логистическим преимуществам элеваторные мощности группы УЛФ покрывают 98% собственных потребностей агрохолдинга в хранении сельскохозяйственной продукции. Активной есть также работа элеваторов с посторонними поклажедателями.
"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством, производством мяса и молока. Владельцем холдинга, который создает 27 000 рабочих мест, является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.
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