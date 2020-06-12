Под Львовом во время урагана дерево убило женщину [ Редактировать ]
В Брюховичах неподалеку от Львова во время урагана погибла женщина - на дом, в котором она находилась, упало дерево. За два часа в самом Львове выпало 25% месячной нормы осадков. Об этом как сообщает Львовский городской совет.
Известно, что женщина 1992 года рождения от полученных травм скончалась на месте. Других пострадавших нет.
По информации Львовского горсовета, в шести районах за несколько часов непогоды зарегистрировали 37 обращений о падении деревьев. Пять из них упали на автомобили. Также была повреждена сеть электротранспорта, из-за чего ее пришлось обесточить. Кроме того, зарегистрировали 6 обрывов сетей наружного освещения.
"Еще было сообщение о поражении током, однако оно не подтвердилось", - отметили в мэрии.
Львовский региональный центр по гидрометеорологии зафиксировал, что в городе за 2 часа выпало 25% месячной нормы осадков - 24,4 мм.
Ранее мы писали, что в Киеве под строителем оборвалась лестница на высоте 17-го этажа.
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