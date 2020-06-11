В четверг, 10 июня, в Киеве на одной из стройплощадок крановщик спускался с башенного крана после работы. На высоте 17-го этажа под его весом отвалилась часть лестницы. Об этом сообщает группа "Профсоюз крановщиков" в Facebook.

Крановщик чудом успел схватиться за другую часть конструкции крана и уцелел.

Читайте также В Киеве на людей упало крупное дерево

Отмечается, что ранее строитель указывал менеджменту на неисправность и отдельно отмечал в бортовом журнале поврежденную ржавчиной лестницу.

Адвокат "Профсоюза крановщиков" посоветовала вызвать скорую и зафиксировать подозрение на гипертонический криз.

На следующий день крановщик с профсоюзными активистами пришел на рабочее место и отказался вылезать на кран до устранения неисправности.

"11.06.2020 в 9:49 бригада ремонтников прибыла на стройплощадку и в 10:23 мастера приступили к работе. В 15:00 работу отремонтированного крана было возобновлено", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Одессе девочка упала в бассейн ресторана и умерла.