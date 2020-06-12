Корупційна окупація берегів Дніпра - або як за гроші чиновники та контролюючі органи легко заплющують очі на брутальне порушення закону.

Наш спеціальний кореспондент у Черкасах Станіслав Кухарчук провів розслідування, щоб з'ясувати, як прибережну зону роздають у приватні руки. Він знайшов ділянку Дніпра, яка за документами є земельним наділом. Та побував у селі, де люди не можуть навіть вільно пройти до річки! Дивіться - самі!

Паркани, елітні будинки й гектари закритої території. Берег Дніпра біля Черкас тепер доступний лише обраним.

Лілії, очерет і чиста, проточна Дніпрова вода - природна мальовничість села Свидівок просто вражає, аж поки не побачиш ось це - "бетонні джунглі" VIP-класу. Вони кліщами стискають узбережжя. Єдине місце, де люди ще можуть підійти до води - це остів і невеличкий сільський пляж.

Сюди з онуками пан Юрій приходить чи не щодня. Каже, у вихідні на пляжі не проштовхнутися: альтернативи ж у селян немає. Чоловік уже важко пригадує, що було на місці елітних котеджів - їх почали зводити років 15 тому.

Юрій Шевчук, житель села Свидівок:

А раніше, згадав, тут була водойма - рибу точно ловили по осені, тут такі затоки були і чимало риби було, згадав. Тут взагалі рибні місця були.

Тепер ловити рибу жителі Свидівка ходять на старий дерев'яний місток, який сполучає пляж і острів. На території колишніх природних нерестовищ та Дніпровських заток ловити - зась. Це - приватна власність. Фундаменти котеджів заходять просто у воду - тут і пірси для яхт, і навіть гаражі для елітних катерів. свого часу ці землі в оренду віддав сам Свидівок. Та поряд з фешенебельними котеджами сільрада видається геть скромною.

Влітку 2016 року у цьому тихому приміщені прогримів гучний корупційний скандал. Тоді СБУ та ГПУ піймали сільського голову - Світлану Вовк і тутешнього землевпорядника на хабарі. Посадовці, начебто, вимагали в підприємця майже 200 тисяч доларів за виділення шести з половиною гектарів землі на березі. 4 роки потому - нічого не змінилося. Світлана Вовк продовжує керувати Свидівком. Ті події вона згадує з усмішкою і запевняє: "її підставили".

Світлана Вовк, сільський голова села Свидівок:

Не знаю, це вже там суд розбереться, бо появляються нові свідки - хто, що. - Ви ж ще в статусі обвинуваченої? - Поки що так. поки йде суд. Я себе не рахую обвинуваченою.

Договорів оренди на узбережжя в сільради понад дві сотні. Щоправда, яку суму сплачують орендарі в бюджет, пані Світлана не може пригадати. Але твердо запевняє: "берег Дніпра роздали законно".

Світлана Вовк, сільський голова села Свидівок:

Це не я ж сама, у мене 14 депутатів, які голосують за це. І взагалі, у нас нема такого, що незаконно відвели землю. Все - по 2007 рік відведено законно.

Хоча, якраз за законом, жителі Свидівок повинні мати доступ до берега. З орендованих ділянок забудовники намили цілі масиви - і ріка чомусь стала... приватною.

Ділянки під забудову від Свидівка і до самих Черкас продаються на ліво й на право. Середня вартість 10 соток - 50 тисяч доларів. Телефоном один з продавців запевняє: земля приватизована, і проблем із законом у покупця не виникне.

Дорогувато? На березі Дніпра? - Я думав, що це з будинком. - Це дешево! Кооператив, там абсолютно. Всі, хто будувались - ні в кого проблем нема. А те, що в інтернеті пишуть, то пишуть, що були суди, що вважали, що незаконне відведення - вони дійшли до Верховного суду. 2008 чи 2010 рік - отримали рішення Верховного суду і на цьому все завершилось.

А ось на цій ділянці все тільки починається. Сосновий берег із заплавами та нерестовищем 6 років тому дачному кооперативу виділила Черкаська райрада. Замість будинків - тут поки що звалище будівельних відходів. Ця машина приїхала вивантажувати ґрунт ближче до води.

Хіба можна сюди вивозити? - Я не знаю, нам сказали сюди вивозити, я вивожу! - А хто сказав? - Начальство сказало! - А що за начальство таке? Де ви працюєте? - Цього я не можу сказати.

Брухт звозять на узбережжя не просто так: ним засипають мілководдя, тим самим висуваючи ділянку забудови далеко за межі берега.

Андрій - керівник управління із запобігання та виявлення корупції Черкаської обласної адміністрації. Його підлеглі вже більше як місяць розслідують зловживання під час виділення цього шматка узбережжя. За допомогою нехитрої функції ретроспективи google-карт показують, як швидко частина Дніпра там перетворилася на земельну ділянку і навіть отримала кадастровий номер.

От 2014 рік, бачите, ця ділянка берега - очерет, ось лінія дерев - це є лінія берега, це Кременчуцьке водосховище, це мілководдя. Далі бачимо - це вже 2017 рік, тут чітко видно, що заплава. Потім починають будівельні роботи.

Схема, за якою виділили шматок Дніпра під забудову, доволі типова і поширена. Кооператив подає заявку до райадміністрації на розроблення проекту відведення землі. Отримує дозвіл і наймає приватного землевпорядника. Той вносить у проект частину ріки, подаючи її як суходіл. Згодом документацію підписують щонайменше чотири державні інстанції і вже "чисті" документи забудовник подає на ухвалення в райраду.

Андрій Дем'яненко, начальник управління запобігання та виявлення корупції Черкаської обласної адміністрації:

Очевидно, відкрий карту і подивись, що це не є земельна ділянка і можливо відмов… Ні! затверджується. - Чому?! - Це вже компетенція правоохоронних органів - є контролери, які б мали це зупинити. Так. Але маємо, що маємо.

Зібрані управлінням матеріали вже передали правоохоронцям. А от чи дадуть їм хід - це вже питання, ошелешує голова обладміністрації. Статистика попередніх розслідувань незаконних забудов берега - сумна.

Роман Боднар, голова Черкаської обласної адміністрації:

Ми розуміємо, що були відверті вказівки зверху - закривати кримінальні провадження, туди не ходити, туди не дивитися, це підписати. Ми даємо чіткий сигнал - стоп, з цього моменту ніяких незаконних рішень.

Якщо на цій ділянці незаконну забудову ще можна зупинити, то от що робити з уже зведеними елітними дачами? Чіткої відповіді на це запитання немає ні в кого.