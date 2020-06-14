Та поки кордони для туристів під замком, продовжуємо мандрувати Україною. І сьогодні у циклі Відпочивай вдома - унікальний, овіяний легендами, міфами та переказами - острів Хортиця. Спеціальний відеотур - від Сергія Бордюжи.

Хортиця. Найбільший острів на Дніпрі. Довжина майже 12 кілометрів. Ширина - три. Навіть важко уявити, що колись посеред навколишніх степів, тут був справжній дубовий гай.

Сергій Дударенко, завідувач відділу науково-просвітницької роботи Національного заповідника "Хортиця":

Ще в 19 столітті, а точніше у 1857 році було нараховано 409 тисяч дубів. При чому рахували ті, яким було понад 100 років. Тобто дубів тут було дуже багато.

Хортиця - сакральна місце. Тут збереглися унікальні культові памятки різних епох. Деякі з них старші за відомі єгипетські піраміди. Цим давнім храмам просто неба - не одна тисяча років

І нині ми очищуємося і освячуємося святим божим вогнем.

Чимало кам'яних святилищ пов'язані з культом Вогню та Сонця. Тут проводили обряди та спостерігали за рухом небесних тіл. Шанують давніх богів тут і сьогодні. Старі ритуали набули нового значення.

Світовит Пашник, верховний волхв Руського православного кола:

І найголовніше, ми сповідуємо святість рідної землі. Ми вважаємо, що бог нам дав цю землю, вона для нас є святою. Маємо дбати про неї. Маємо боротися. І на цій землі продовжувати свій рід.

Чимало містики і навколо ось цього Чорного каменю, який не притаманний запорізькому регіону. Цей чорний граніт, з петрогліфами доби неоліту, пролежав на березі острова ще з льодовикового періоду. Аж поки камінь не перевезли до музею, аби врятувати від вандалів.

Сергій Дударенко, завідувач відділу науково просвітницької роботи Національного заповідника "Хортиця":

Це був пік популярності біоенергетиків, екстрасенсів, Чумак, Кашпіровський, все ми це пам'ятаємо. І почали наділяти цей чорний камінь як і наші пращури, надприродними властивостями. І відколупувати від нього частинки.

На острове Хортица огромное количество археологических памятников. Поэтому остров манит к себе археологов, исследователей.

Вже двадцять років історик і археолог Олег Тубольцев, разом зі школярами, студентами та просто охочими, досліджують пам'ятку ямної культури. Поселення давніх людей поблизу Балки Генералки.

Поліна Павлюкова, учасниця археологічної експедиції на Хортиці:

Заходят и спрашивают, что вы делаете? А золото нашли? Мы говорим нет, золото мы не копаем. Потому что ну, не тот период. Не было еще как бы золота. Не пользовались люди.

Тут популяризують та розвивають археологічний туризм. Всі учасники експедиції до роботи стають з першими півнями. І так - кожне літо. І що досліджувати, на Хортиці ще є.

Олег Тубольцев, археолог:

Здесь действительно ну как бы высокая плотность этих находок и поэтому практически каждая балка, практически каждая возвышенность, она с каким-то большим материалом, не большим материалом, но как бы с находками.

Чимало унікальних історичних матеріалів для дослідження і під водою.

Козацька корабельна верф. У 18-сторіччі розташовувались на Хортиці. Тут було виготовлено багато кораблів. Деякі з них знайшли на дні. З 1999 року їх почали піднімати. Гідроархеолог Дмитро Кобалія каже - це унікальна колекція, якій може позаздрити будь-який світовий музей судноплавства. Чайка, байдак, дюбель-шлюпка та Бригантина. Найбільше військове судно, яке підняли з глибин Дніпра поблизу Хортиці. Його довжина майже 19-ть метрів.

Дмитро Кобалія, завідувач відділу охорони пам'яток історії, археології та природи Національного заповідника "Хортиця":

Надо сказать, что пока это единственний из кораблей, которые здесь хранятся, которое не прошло реставрацию. То есть оно законсервировано. Но можно увидеть, оно на половину разобрано. Часть деталей у нас хранятся отдельно.То есть потенциально, как по мне, это объект номер один.

Та все ж Хортиця - це значно більше, ніж просто туристичний об'єкт - переконані в Національному заповіднику.

Максим Остапенко, директор Національного заповідника "Хортиця":

Хортиця, от ми зараз стоїмо. От там от у нас правий берег, он там лівий берег. І обидва ці береги вони постійно роз'єднані. Але між ними є священний острів. Певна от сакральна територія, яка тисячоліттями була священно. Вона має нести саме духовну, ідейну, ідеологічну силу для сучасної України. Яка буде об'єднувати.

Хортиця символічно об'єднує всю Україну.