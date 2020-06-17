Україна стала в чергу за вакциною від COVID-19 [ Редактировать ]
Україна стане в чергу за вакциною проти COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив Максим Степанов. Йдеться про ліки британської компанії AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Щоправда, дослідження досі тривають.
Очільник МОЗ наголосив: президент дав доручення терміново розпочати переговори з відповідними державними структурами Великої Британії щодо постачання препарату до України. Відомо, що вакцину вже замовили Італія, Німеччина, Франція та Нідерланди.
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