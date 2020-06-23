В Мукачево возле жилого дома прогремели выстрелы [ Редактировать ]
В Мукачево Закарпатской области возле жилого дома прогремели выстрелы из автомата. Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
Свидетели рассказали, как неизвестные начали стрелять из автомобиля около 21:00 22 июня на улице Верди.
В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное дело по статье о хулиганстве.
У нас открыто производство. Квалифицируется как хулиганство. Оперативники принимают меры, чтобы установить личность стрелка. Пострадавших нет от данного события. Предварительно выстрел был осуществлен в воздух.
Ранее мы писали о том, что в Одессе посреди улицы прогремела стрельба.
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