В Мукачево Закарпатской области возле жилого дома прогремели выстрелы из автомата. Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Свидетели рассказали, как неизвестные начали стрелять из автомобиля около 21:00 22 июня на улице Верди.

В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное дело по статье о хулиганстве.

У нас открыто производство. Квалифицируется как хулиганство. Оперативники принимают меры, чтобы установить личность стрелка. Пострадавших нет от данного события. Предварительно выстрел был осуществлен в воздух.

Ранее мы писали о том, что в Одессе посреди улицы прогремела стрельба.