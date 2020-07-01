В штабе озвучили потери противника на Донбассе в июне (видео) [ Редактировать ]
В июне 2020 года в ходе боев на Донбассе потери противника составили 42 человека, 58 человек получили ранения. Об этом сообщило командование Операции объединенных сил - группы украинских войск в Луганской и Донецкой областях.
Также оккупанты потеряли 5 единиц техники - ЗИЛ, КАМАЗ, 2 миномета и один танк. Кроме этого, нашей разведкой часто фиксируются проявления у врага неуставных взаимоотношений с последствиями тяжелых телесных повреждений и ножевых ранений, передозировка наркотиками, употребление алкоголя и травмирования в состоянии опьянения, увечья.
В сети появилось видео уничтожения вражеской позиции в Донецкой области, которую "засветил" боевик "Скиф", дававший на ней интервью. Удар по ней нанесли бойцы 54-й ОМБр. Сообщается о четырех убитых и троих раненых боевиках.
Ранее сообщалось, что 29 июня на Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих.
по теме
В сети появилось видео уничтожения снайпера боевиков на Донбассе
Украинские бойцы получили новейшее устройство, которое позволяет выявлять снайперов противника
На Донбассе погиб украинский военнослужащий, трое ранены
27 июня боевики на востоке Украины 12 раз нарушали режим прекращения огня
На Донбасі фіксують ворожі обстріли
На фронті за добу минулося без втрат в українському війську. Протягом доби було зафіксовано п'ять ворожих обстрілів. Поблизу Широкиного російські найманці застосували заборонені міномети калібру 82
На Донбасі поранили українського військовослужбовця
З мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів та БМП найманці атакували позиції армійців біля Оріхового, хутора Вільного та Авдіївки
На Донбасі бойовики атакують позиції оборонців
Трьох українських бійців поранено минулої доби на Донбасі. Окупанти 16 разів обстріляли наші позиції. Гатили із важких мінометів на Луганщині