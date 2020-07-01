В июне 2020 года в ходе боев на Донбассе потери противника составили 42 человека, 58 человек получили ранения. Об этом сообщило командование Операции объединенных сил - группы украинских войск в Луганской и Донецкой областях.

Также оккупанты потеряли 5 единиц техники - ЗИЛ, КАМАЗ, 2 миномета и один танк. Кроме этого, нашей разведкой часто фиксируются проявления у врага неуставных взаимоотношений с последствиями тяжелых телесных повреждений и ножевых ранений, передозировка наркотиками, употребление алкоголя и травмирования в состоянии опьянения, увечья.

В сети появилось видео уничтожения вражеской позиции в Донецкой области, которую "засветил" боевик "Скиф", дававший на ней интервью. Удар по ней нанесли бойцы 54-й ОМБр. Сообщается о четырех убитых и троих раненых боевиках.

Ранее сообщалось, что 29 июня на Донбассе получили ранения двое украинских военнослужащих.