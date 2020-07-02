За попередню добу в Україні - 664 нових заражень COVID-19. 14 пацієнтів померли. Найбільші показники інфікованих на Львівщині, Закарпатті та Рівненщині. Нагадаю, за час епідемії вірус підхопили майже 45 тисяч українців, із них тисяча 173 випадки летальні. Якщо статистика погіршуватиметься - карантинні обмеження можуть посилити.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Я сподіваюсь, що ми не підемо по італійському або іспанському сценарію, коли нам треба буде вводити такі жорсткі дуже обмеження. І таке жорстке введення можливе тільки при значному ускладненні ситуації. Значне ускладненні ситуації - це коли медична система буде просто не в змозі впоратися з кількістю хворих на COVID-19.