У Японії на бейсбольному матчі черлідерами стали робопси [ Редактировать ]
У Японії на бейсбольному матчі черлідерами стали робопси, а роль уболівальників виконали напівгуманоїдні машини "Пепер". Понад 20 роботів підтримували одну з команд-учасниць турніру: танцювали під її гімн.
А деякі робопси були одягнені у символіку спортивного клубу та махали прапорами. Випустити їх на трибуни вирішили через відсутність вболівальників, зумовлену пандемією коронавірусу. У такий спосіб команда хотіла підтримати дух суперництва.
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