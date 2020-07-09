У Японії на бейсбольному матчі черлідерами стали робопси, а роль уболівальників виконали напівгуманоїдні машини "Пепер". Понад 20 роботів підтримували одну з команд-учасниць турніру: танцювали під її гімн.

А деякі робопси були одягнені у символіку спортивного клубу та махали прапорами. Випустити їх на трибуни вирішили через відсутність вболівальників, зумовлену пандемією коронавірусу. У такий спосіб команда хотіла підтримати дух суперництва.