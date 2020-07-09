Учасникам гранту запропоновано створити графічний дизайн, зокрема логотип і загальний брендинг першого скейт-парку Єревана. Концепція повинна відображати соціально-культурну значимість проекту, а також підкреслювати можливості нової локації в столиці Вірменії. Переможець гранту отримає 3000 доларів США - подати заявку на участь може кожен охочий, незалежно від країни проживання.

Парк Спілки вірмен України

Як відомо, скейт-парк у Єревані на території площею 5044 м² - соціальний проєкт Спілки вірмен України, спрямований на створення активного середовища відпочинку і розваги для молоді, абсолютно нової локації соціально-культурного характеру в столиці Вірменії. Будівництво скейт-парку відбувається за технічної та адміністративної підтримки мерії Єревана.

На початку 2020 року голова Спілки вірмен України Вілен Шатворян та мер Єревана Айк Марутян підписали договір про будівництво Спілкою вірмен України скейт-парку. У березні стартував перший етап будівництва, який буде реалізований в цьому році.

Фундаментальні цілі архітектора парку Армена Шатворяна - створення абсолютно нової локації в столиці Вірменії, першого майданчика для екстремального спорту, формування унікального простору для активного відпочинку і дозвілля городян.

Як взяти участь?

Учасник повинен запропонувати своє бачення брендингу парку: назва, слоган, графічний пакет і брендбук. При відборі заявок будуть оцінюватися інноваційність та актуальність розробки, візуальна гармонійність, новаторство й оригінальність концепції.