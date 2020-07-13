В Україні відбувся Чемпіонат з гольфу [ Редактировать ]
2020 став роком змін для українського гольфу. Завдяки нововведенням, які запровадила федерація, цей вид спорту стає дедалі доступнішим. За останній сезон гольфістів в Україні стало вдвічі більше. На чемпіонаті України з гольфу, де зібралися сімдесят найсильніших гольфістів України - побували наші кореспонденти.
Останній день Чемпіонату України. За правилами гольфу саме наприкінці змагаються найсильніші гравці. Ельвіра Растворцева - цим видом спорту займається вже 9 років. Сьогодні до фінішу прийшла другою.
Ельвіра Растворцева, гольфістка:
Тут надо очень много думать для того, чтобы хорошо сыграть. Это психология очень сильно.
Іван Маловичко мріє потрапити на олімпіаду. Така ж мета і у сьогоднішнього срібного призера Михайла Голода. Хлопцю лише 13 років, та він вже грає - на рівні із чемпіонами України.
Михайло Голод, гольфіст:
Я начал заниматься, когда мой папа пришел домой и показал мне, как он играл, я заинтересовался, и с того момента я играю в гольф уже 7 год. Я хочу стать лучшим игроком в Украине.
Гольф значно молодшає, кажуть у Федерації. Тут вже думають про підготовку української команди на наступну олімпіаду.
Віталій Хомутиннік, президент всеукраїнської Федерації гольфу:
Основное отличие нашего чемпионата - это то, что было вовлечено достаточно большое кол-во молодежи, и это себя оправдало. На самом деле федерация сделала приоритетным привлечение детей, юношей в гольф, и сегодня, я так понимаю, что будут призовые места все разделены именно вот среди юниоров. Это, наверное, самое большое достижение и мы будем делать ставку на то, чтобы развивать детский юношеский спорт, чтобы через несколько лет мы могли достичь больших успехов на международной арене.
2020 став роком змін для українського гольфу. У федерації прагнуть зробити його доступнішим. Тож нині на полі і молодь, і літні люди. Приглядаються до гольфу й жінки. Для них відкрили спеціальні школи.
Олена Рудик, член правління Всеукраїнської федерації гольфу:
Мы им рассказываем, что такое гольф, и для очень многих наши именно женские турниры становятся первыми. Они участвуют, их по ходу поправляют, помогают сыграть этот раунд, они по итогу получают гендтикап и становятся уже спортсменками. И им это позволяет уже более уверенно играть в турнирах на уровне с мужчинами.
Як не дивно, але популяризації гольфу сприяв і карантин.
Юрій Сапронов, президент гольф-клубу "Суперіор":
Это один из немногих видов спорта, который можно было ни в мире, ни в Украине не закрывать вообще. Потому что на 70 га одновременно находится 70 человек, наверное, трудно придумать более длинную социальную дистанцию.
Переможці отримали кубки й здобули звання майстрів спорту.
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