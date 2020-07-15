Понад чотири тисячі хворих на COVID нині зафіксовано на Закарпатті. У регіоні одні з найвищих показників за кількістю інфікованих та смертністю від ускладнень. Від початку епідемії в області померло 140 людей. Докладніше - Мар'яна Мартин.

Хворих на коронавірус дедалі більше! І так уже три дні. Тут, на Закарпатті, наразі понад чотири тисячі інфікованих. І темпи поширення ковіду в області - одні з найвищих в Україні.

Василь Скрип, генеральний директор Центру легеневих хвороб Закарпатської області:

Показник смертності в нашій області 3,4%. Це реально 2-3 показник на Україні. І я вже не один раз говорив, що коли говорити за статистику 3,4 це ніби не багато, але якщо сказати, що померло 120 чоловік - це 120 трагедій.

Лікарні для другої та третьої хвилі уже заповнені майже на 90 відсотків! Катастрофічно бракує кисневих концентраторів, які насичують організм хворої людини киснем. Медустанови мають закуповувати обладнання власним коштом. Але не всі заклади мають на це гроші!

Федір Яринич, директор Тячівської районної лікарні:

До сьогоднішнього дня ми не отримали пакет послуг травень червень, липень місяць ми ще нічого. На підписання пропозиції з НЦЗУ щодо пакету послуг до нас не поступило. Частину ліків ми не зможемо всіх забезпечувати значить приходиться купляти і самим родичам хворих.

Ситуація з коронавірусом у регіоні доволі складна. Тож зрозуміло, що послаблювати карантин на Закарпатті не квапляться. Навіть більше - заговорили про його посилення!

Олексій Петров, голова Закарпатської обласної державної адміністрації:

Ми стоїмо на порозі можливого повернення до першого етапу карантину. Але ми розуміємо, що економіка має працювати.

Наразі на Закарпатті обмежений рух громадського транспорту - він не їздить у вихідні. А літнім терасам ресторанів дозволено працювати лише до двадцять другої години. Лікарі кажуть: до сплеску захворюваності призвели саме масові святкування. Тому закликають усіх утриматися від розваг у людних місцях.