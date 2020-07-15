Шансів, що Україна потрапить до списку - немає

У ЄС вирішили скоротити список "зеленої зони" до 13 країн. Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела. Рішення ухвалили Німеччина, Франція, Іспанія та Нідерланди.

З переліку приберуть Сербію та Чорногорію - через новий спалах COVID-19. Серед країн, громадянам яких дозволено в'їзд у ЄС - зокрема, Канада, Китай, Грузія, Австралія, Японія.

Раніше очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив - шансів, що Україна потрапить до оновленого списку представників "зеленої зони" поки немає.