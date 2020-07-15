Євросоюз скоротить "зелений список" [ Редактировать ]
У ЄС вирішили скоротити список "зеленої зони" до 13 країн. Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела. Рішення ухвалили Німеччина, Франція, Іспанія та Нідерланди.
З переліку приберуть Сербію та Чорногорію - через новий спалах COVID-19. Серед країн, громадянам яких дозволено в'їзд у ЄС - зокрема, Канада, Китай, Грузія, Австралія, Японія.
Раніше очільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив - шансів, що Україна потрапить до оновленого списку представників "зеленої зони" поки немає.
по теме
У Бельгії визначили "червоні коронавірусні лінії" для туристів
Штраф до чотирьох тисяч євро або навіть шість місяців тюрми. Таке покарання за порушення карантину після повернення з відпустки у зонах з високим рівнем COVID-19 - запроваджує бельгійська влада
Бельгійців штрафуватимуть та саджатимуть за порушення карантину
Штраф до чотирьох тисяч євро або навіть шість місяців тюрми. Таке покарання за порушення карантину після повернення з відпустки у зонах з високим рівнем COVID-19 - запроваджує бельгійська влада.
Кабмін планує продовження карантину на місяць
Загалом, від початку епідемії в Україні вірус підхопили понад 55 із половиною тисяч людей. Половина з них досі хворіє. Уряд планує ще на місяць продовжити обмежувальні заходи.
У Євросоюзі дозволили випробувати вакцини з ГМО
Майже 13,5 мільйонів людей по всьому світу інфіковані на COVID-19. Одужали понад сім мільйонів вісімсот тисяч. Померли - 581 тисяча осіб. Станом натепер до трійки антилідерів входять США, Бразилія й Індія
Велика Британія готується до послаблення карантину
Англія з нетерпінням очікує суботи. Саме цього дня тут скасовують більшість карантинних обмежень. Зокрема, запрацюють кінотеатри, перукарні та паби
Єврокомісія не поспішатиме відкривати кордони для українців
Українцям поки що не варто розраховувати на подорожі до країн ЄС одразу після першого липня. Остаточного рішення у Брюсселі ще не ухвалили, проте проект документа свідчить, що в перелік "зелених країн" ми наразі не потрапляємо