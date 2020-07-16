А "Подробиці" і далі в ефірі прокладають туристичний шлях Україною. Сьогодні у циклі Відпочивай удома - мандрівка у часі. Сніжана Сидорук проїхалася середньовічними замками Рівненщини у пошуках привидів та легенд! А ще побувала у форті, де за чутками, у секретній лабораторії Вермахту створювали надлюдину!

Рівненщина. Здебільшого люди знають тутешні місячні бурштинові пейзажі. І розтиражований тунель кохання у Клевані.

Та ми запропонуємо вам - подорож у часі!

Середньовічні замки Рівненщини. Вони мають багато таємниць, які і досі приваблюють туристів. Ми в стародавньому Острозі. Місцеві жителі переконані, що під їхнім містом - є ще одне - підземне.

Один із входів у підземелля розташований ось тут. У помісті князів Острозьких, які жили і творили історію протягом 2014-2016 століть. Впливова сім'я, звісно, була казково багата. Тож уже кілька століть тут шукають їхні скарби! За легендою у підвалах князі заховали... тринадцять возів золота й срібла.

Андрій Брижук, заступник директора КЗ "державний історико-культурний заповідник Острога":

Легенда про золотошукачів, котрі спустилися в підземелля й коли доторкнулися до золота - їх завалило. Підземелля засипалося. І зараз вони залишилися донині там і щороку намагаються викопатися звідти.

Крім міфічного золота, у підземеллі замку - збереглася велика криниця, вирубана просто в скелі. Ймовірно, з неї був підземний хід у родинний монастир князів - за чотири кілометри від Острога. Під нашими ногами - ціле підземне місто!

При будівельних роботах або і випадково ці підземелля виявляються. Наприклад, на вулиці Татарській часто провалюється автомобільна дорога. А у 2008 році проводилося прокладення міських комунікацій і було виявлено аж 18 склепінь підвалів міських кам'яниць.

Під Острозькою академією - ще одна таємниця. Підземний костел ордену капуцинів, де хоронили монахів.

Віталій Бондарчук, співробітник музею історію Острозької академії:

Ці підвали досить великі. Складаються вони відповідно з таких мортирій. Морте - це з латинської смерть.

І за легендою, у цьому замку вночі блукає біла тінь "чорної княгині". Гальшка Острозька - дочка князя Іллі - найбагатша наречена Речі Посполитої. Вона тричі виходила заміж, і щоразу невдало.

Богдан Шляхов, науковий співробітник КЗ "Державний історико-культурний заповідник м. Острога":

Її вже третій чоловік Лукаш Гурка, боячись, що Гальшка просто втіче від нього - закриває її в своїй вежі в Шамотулах на території сучасної Польщі на 14 років. І тільки після смерті свого ось цього останнього горе-жениха Гальшка повертається до Острога.

Якщо замок в Острозі був родинним гніздом князів Острозьких, то замок у Дубно - їхнью родинною скарбницею. Ці багатства приваблювали і татар, і козаків, але ніхто - не зміг узяти цю фортецю.

Юрій Пшеничний, завідувач відділу історії Державного історико-культурного заповідника м. Дубно:

Цей замок був одним з найпотужніших по арсеналу озброєння не тільки в Україні, але і в Речі Посполитій.

Ця фортеця за півсотні кілометрів від Рівного з'явилася тоді, коли Колумб - на іншому боці землі - відкрив Америку. Міцні бастіони і сторожові вежі вражають!.

Потрапити в замок можна ось по цьому мосту над глибоким ровом. Зліва виблискує палац Любомирських. Навпроти, трохи менший, палац Острозьких.

Ця вежа "Беатка" або Дівоча вежа. Колись звичайнісінька сторожова башта. Саме з неї вартові повідомляли про наближення ворога. Ця вежа є візитівкою міста Дубно. А ім'я їй подарувала хоробра княжна з минулого.

Вона врятувала місто від татар. І дух княжни досі, кажуть, бродить галереями давнього замку. Музейники розповідають - вночі тут спрацьовують датчики руху, а двері самі відчиняються.

А тут ані дверей, ані вікон. "Місто привидів" - Тараканівський форт - одне з наймістичніших місць і Рівненщини, і всієї України. Захований у лісах за високим земляним насипом. У середину ведуть підземні ходи. Кілька десятків метрів темним тунелем - і ми у центрі форту. Посередині двоповерхова казарма-лабіринт. По периметру залишки двох сотень казематів.

Іван Касянчук, науковий працівник відділу історії Державного історико-культурного заповідника м. Дубно:

Харчі сюди завозили раз на два місяці. Все решта мав в собі. Телефон, телеграф поштамп, освітлення форту за рахунок динамомашини, шпиталь на 28 ліжок, лазня пральня, сушарня, буфет, їдальня, дезінфекційна, операційна.

Форту понад 130 років. Від колись могутнього комплексу залишилися лише руїни. Насправді цей об'єкт офіційно закритий для туристів, бо й досі це - військове містечко на балансі Міноборони. Але форт-привид ніхто не охороняє.

Тарас, турист зі Львова:

Це дійсно крута спадщина, яка залишилася і в такому занедбаному стані. Але воно має якусь свою енергетику старовинності.

Іван Касянчук, науковий працівник відділу історії Державного історико-культурного заповідника м. Дубно:

Розповідають історії про те, що можна почути марш військових, а часто густо бачать молодих людей, які одіті в австрійські чи ж бо російські мундири. На форті дві братські могили - одна австрійська, де поховано близько двох сотень воїнів, а друга - польська.

Місцеві старожили переповідають, що під час Другої світової у форті була надсекретна лабораторія військ Вермахту. І тут у підземеллі нацисти нібито створювали надлюдину.

У перекази з привидами й духами можна вірити, а можна й ні, але відвідати стародавні замки князів Острозьких та містичний форт варто, аби відчути на собі дух таємничості цих величних споруд. А раптом вам пощастить хоча б одну з цих легенд перетворити на реальність?