Деми Мур изменилась до неузнаваемости (фото) [ Редактировать ]
Американская актриса Деми Мур неожиданно стала блондинкой. Это первое такое перевоплощение артистки. Кроме того, она состригла часть волос, теперь они длиною до плеч. Фото своего образа знаменитость выложила в Instagram.
"Ты блондинка - это что-то совершенно новое, я и не подозревала, что мне так понравится", - прокомментировала фото матери девушка.
Однако вскоре выяснилось, что звезда по-прежнему брюнетка с длинными волосами. Спустя пару часов Мур выложила в соцсеть видео, на котором показано, как ей надевают парик.
Блондинкой Деми стала временно, ради роли в новом сериале "Дивный новый мир" по мотивам романа Олдоса Хаксли.
Becoming Linda! #BraveNewWorld
Публикация от Demi Moore (@demimoore)
Напомним, что Деми Мур запрещает Эштону Катчеру видеться с дочерями.
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