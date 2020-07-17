Американская актриса Деми Мур неожиданно стала блондинкой. Это первое такое перевоплощение артистки. Кроме того, она состригла часть волос, теперь они длиною до плеч. Фото своего образа знаменитость выложила в Instagram.

"Ты блондинка - это что-то совершенно новое, я и не подозревала, что мне так понравится", - прокомментировала фото матери девушка.

Однако вскоре выяснилось, что звезда по-прежнему брюнетка с длинными волосами. Спустя пару часов Мур выложила в соцсеть видео, на котором показано, как ей надевают парик.

Блондинкой Деми стала временно, ради роли в новом сериале "Дивный новый мир" по мотивам романа Олдоса Хаксли.

Напомним, что Деми Мур запрещает Эштону Катчеру видеться с дочерями.