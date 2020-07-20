Літаки на будь-який гаманець. На Запоріжжі розпродають майно центру льотної підготовки. Чверть століття "сталеві птахи" не піднімались в небо. Проте нині вони "розлітаються" з аукціону.

Хто і за скільки купує - з'ясовували наші кореспонденти.

Сейчас мы находимся на трассе, вот трасса, между Запорожьем и Днепропетровском. И это - старое советское летное училище.

А точніше все що від нього залишилось. Розтрощені навчальні корпуси. Сотні іржавих літаків просто неба. Тепер це - авіаційне кладовище, яке приманює відчайдушних відеоблогерів.

Это остатки эпохи. Страны, даже не страны я б сказал. - Саня, не пытайся, это не твое, умничать. Умничать не твое. - Короче, это старые самолеты.

За радянських часів тут базувалось три ескадрильї. Готували майбутніх пілотів. 94-го програму "заморозили" - не було держзамовлення. І відтоді жоден з цих бортів більше не підіймався в небо. Як могли їх підтримували в робочому стані. І ось зараз авіатехніку виставили на торги електронної системи "Сетам".

- Тут у вас самольоти продають? - Це, размовляйте з директором….

Виконувач обов'язків директора Центру льотної підготовки повідомляє - майно під арештом. Виконавча служба розпродає його за борги. За два дні на аукціоні вже розкупили 26 літаків. Найдорожчий ось цей - польський навчально-спортивний "Вільга". Ціна стартувала від 400 тисяч гривень.

Володимир Дідик, в.о. директора Запорізького центру льотної підготовки:

Потому что в принципе, не сомтря на внешний вид и состояние техническое, к него достаточно малый ресурс наработки. Поэтому он может еще летать соответственно некоторое время без сертификации и капитального ремонта. Поэтому он имеет саму высокую стоимость.

Найдешевший лот ось цей - чехословацький реактивний літак 60-тидесятих років - Л-29. Стартова ціна - 55 тисяч гривень. І це тому, що "Дельфін", так його ще називають за схожість із твариною, вже ніколи не підніметься в небо.

Володимир Дідик, в.о. директора Запорізького центру льотної підготовки:

Как-бы взять любителю-авиатору такой самолет и восстановить его до рабочего состояния, на мой взгляд достаточно сложно и даже - не реально. Я так предполагаю, что их покупают для того, чтобы ставить в музеях. В музеях, на пьедесталах. Те скажем так, самолет достаточно красивый, эффектный.

І попри тотальний розпродаж літаків, в запорізькому центрі льотної підготовки все ж вірять - роботу вдасться відродити в новому амплуа. Наприклад створити міський аероклуб. Аби тут змогли займатися парашутисти, планеристи та мотодельтапланеристи.