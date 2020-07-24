Справжній скарб на дві тисячі доларів знайшли на Черкащині. Чорні трюфелі - французький делікатес - виявили під дубами Холодного Яру. Зазвичай вони трапляються в дубових та букових гаях Південної Франції та Північної Італії. На Черкащині на трюфель натрапили чоловіки, коли майстрували велопарк. Гриб упізнали ще й за характерним запахом, про нього бачили програми по телевізору. А в інтернеті поцікавилися цінами - це понад пів сотні тисяч гривень за кілограм. А чоловіки назбирали 800 грамів.

Юрій Коваленко, житель Черкаської області: