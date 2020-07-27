Любой, кто был обманут близким человеком, знает не понаслышке, насколько болезненным бывает предательство - меньше всего вам хочется пройти через это испытание снова. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый верный.

Итак, на первом месте оказался Рак. Когда Рак находится в отношениях, в которых ему комфортно, где царит доверие и любовь, то он никогда не пойдет налево.

Если Рак создал семью, то разрушать ее из-за своей маленькой прихоти он точно не будет, поэтому никогда не решится на измену.

Ранее астрологи рассказывали, какой знак зодиака самый невезучий.