Каждому из нас приходилось сталкиваться с людьми, которые отличаются непредсказуемым характером. Общаться с ними довольно сложно, ведь совершенно не знаешь, как они отреагируют на наши слова, прислушаются ли, и понимают ли шутки. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый непредсказуемый.

Итак, самым непредсказуемым знаком Зодиака, бесспорно, является Водолей. У этого человека отсутствуют любые рамки и ограничения, он не привязан ни к определенному месту, ни к конкретному человеку, а потому в любую секунду может исчезнуть из одного места, и появится в другом, даже самом неожиданном.

Но непредсказуемость Водолея кроется не только в физической свободе. Подопечный Урана - настоящий бунтарь, который даже мыслит другими категориями. Он оригинален и непредсказуем в своих решениях, а четко выстроенному плану всегда предпочитает экспромт. И этим нестандартным подходом буквально ко всему, что его окружает, Водолей завоевывает у людей интерес.

Ранее астрологи рассказывали, какой знак зодиака самый невезучий.