Театры одними из первых закрылись на карантин из-за пандемии коронавируса, и теперь одними из последних они возобновляют работу. Некоторые уже начали давать спектакли, другие еще только анонсируют показы. А есть и такие, которые во время карантина работали на онлайн-площадке или же осваивают новые локации.

КГГА выдала постановление, которым разрешается работа, в частности, и театров, правда, при условии соблюдения санитарных норм. Podrobnosti.ua разбирались, какие спектакли можно будет увидеть в ближайшее время.

КИЕВ

Дикий театр покажет премьерный спектакль "Красное, черное и снова красное" режиссера Максима Голенко под открытым небом на территории музея живой истории "Мамаева Слобода". Увидеть спектакль можно 23 и 24 июля, а также 13 и 14 августа. На эту же площадку перенесут и спектакль "Кайдаши 2.0". О работе на сцене, по словам основательницы Дикого театра Ярославы Кравченко, речь пока не идет, поскольку для того, чтобы сыграть спектакль, театру пришлось бы в 3-4 раза поднять цену билета.

Спектакли проходят на разных площадках Киева: Сцена 6 (Киев, ул. Васильковская, 1); Малая опера (Киев, ул. Дегтяревская, 5); FREEDOM EVENT HALL (Киев, ул. Кирилловская, 134).

Сайт: https://wild-t.com.ua/

Театр "Маски Советов" открыл новую площадку "Театральная площадь" под открытым небом на территории Киевской крепости. 4 июля там состоится второй премьерный показ спектакля Петра Миронова по произведению Джером "Трое в лодке, не считая собаки".

Киевская крепость: ул. Госпитальная, 24А

Театр "uzahvati" радует своими спектаклями-променад. 14, 15 и 16 июля можно будет посетить НЕспектакль в квартире "День / тень".

Сайт: https://uzahvati.com.ua/

Театр "Актер" 3 июля покажет спектакль "Медведь и предложение" под открытым небом, на пляже в CITY BEACH CLUB.

"Постановление запрещает проведение мероприятий при условии более 1-го человека на 5 квадратных метров. Учитывая ограничения, наш зал может принять около 35 человек. Мы все просчитали и планируем играть спектакли в первую очередь для тех людей, которые покупали билеты на март. У нас тогда были солд-ауты, мы сейчас должники перед зрителями и хотели бы отдать свой долг. Для того, чтобы сыграть эти спектакли, нам понадобится два месяца", - рассказывает директор-худрук театра "Актер" Слава Жила.

Также летом (в случае благоприятной ситуации) театр планирует провести ряд театральных чтений на открытом воздухе, а с 12 июля - начать играть репертуарные спектакли - в том числе, выпустить премьеру "Эстроген"(режиссер Вячеслав Жила) и "Тойбеле и ее демон" (режиссер Игорь Белица)".

Адрес театра: ул. Большая Житомирская, 40

Сайт: http://teatr-aktor.kiev.ua/

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Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра пока не планирует возобновлять работу. "Мы будем играть спектакли вживую только с сентября. Если позволят. Почему? Потому что, во-первых, в театре сейчас идут ремонтные работы, во-вторых, я мало верю в то, что сейчас кому-то нужен театр (вот так вот пафосно скажу!) ", - объясняет худрук театра Стас Жирков.

Зато на осень в театре запланированы аж четыре премьеры. Сейчас Стас Жирков репетирует "Хлебное перемирие" Сергея Жадана (премьера планируется 26-27 сентября), Тамара Трунова начинает онлайн-кастинг на спектакль "Дом" при поддержке УКФ (премьера - 3 октября), а в конце августа в театре начнутся репетиции пьесы "Человек с ...!" - режиссером выступит Дмитрий Богославский, а драматургом Павел Арье (премьера - 25 октября). Последним из запланированных на осень проектов станет представление Максима Голенко (конец ноября).

Адрес театра: Броварской проспект, 25

Сайт: https://drama-comedy.kiev.ua/

Театр имени Ивана Франко возобновляет свою работу премьерой "Украденное счастье" - постановкой худрука театра Дмитрия Богомазова. Ее сыграют 1, 2 и 3 июля с соблюдением всех норм, рекомендованных Минздравом.

"Чтобы вы чувствовали себя в безопасности, показ некоторых спектаклей мы разделили на несколько дней. Зрители, которые покупали билеты через интернет на 9 апреля, приглашаются к просмотру спектакля 1 июля. С билетами на 10 апреля будем ждать вас 2 июля. Вам поступит разъяснение электронным письмом. Зрители, которые приобрели билеты в кассе театра, приглашаются к просмотру премьеры спектакля "Украденное счастье" 3 июля ", - говорится в сообщении на официальной странице театра.

Адрес театра: пл. Ивана Франко, 3

Сайт: http://ft.org.ua/

Молодой театр , в отличии от многих других, отказался от любой онлайн-активности во время карантина. В июле театр идет в запланированный отпуск, а свой 42-й сезон планирует открыть уже 18 августа.

Адрес театра: ул. Прорезная, 17

Сайт: https://molodyytheatre.com/

ЗАПОРОЖЬЕ

Запорожский академический театр молодежи возобновил показ спектаклей. При этом, пока разрешается одновременное пребывание посетителей из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров.

Адрес театра: ул. Независимой Украины, 55А

Сайт: http://teatrmolodi.zp.ua/

КАМЕНСКОЕ

Театр имени Леси Украинки планирует закрыть сезон 3 июля. До этого театр успевает показать некоторые представления. На закрытии зрители увидят спектакль "Любовь-любовь, или как мы влетели".

Адрес театра: пл. 250-летия города, 2Г

Сайт: https://teatr-dndz.com/

МАРИУПОЛЬ

Донецкий академический областной драматический театр открылся и ждет зрителей на ближайших показах.

Адрес театра: пл. Театральная, 1

Сайт: http://donetsk-region-theater.in.ua/

НИКОЛАЕВ

Николаевский художественный академический русский драматический театр открыл летнюю сцену. 7 июля в 19:00 там состоится показ спектакля "В Амстердаме можно все!", а 9 июля в 19:00 зрители смогут увидеть "Казанова".

Адрес театра: ул. Адмиральская, 25

Сайт: http://www.theatre.org.ua/

ОДЕССА

Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного анонсировал репертуар театра на июль. 3 июля в 20:00 в Летнем театре Городского сада состоится открытие 74-го театрального сезона спектаклем-визиткой - опереттой И. Дунаевского "Белая акация".

Адрес театра: ул. Пантелеймоновская, 3

Сайт: http://muzkomediya.com/

СЕВЕРОДОНЕЦК

Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр возобновил работу зрительного зала с ограниченным количеством мест. Ближайшие показы состоятся: 2 и 3 июля - "Осторожно женщины"; 4 и 5 июля - "Зеленая гора"; 9 и 10 июля - "За двумя зайцами".

Адрес театра: ул. Оборонная, 11

Сайт: http://ukrlugteatr.com/

ХЕРСОН

Херсонский театр имени Николая Кулиша приглашает на спектакли в Лесном театре. Ближайшие показы: 2 и 11 июля - "Сон в летнюю ночь" Шекспира; 10 и 25 июля - "Музыка леса". Также начали работу сцена театра и локация "Театральный дворик".

Адрес театра: ул. Театральная, 7

Сайт: http://teatrkulisha.org/

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Хмельницкий театр имени М. Старицкого закрывает 89-й сезон, но зрители все же успели 25 июня увидеть премьерный спектакль "Колдунья".

Адрес театра: ул. Соборная, 60

Сайт: https://akademteatr.com.ua/

Ранее сообщалось, что в Киеве прошел первый в мире вертикальный концерт.

Также мы писали о том, как выживают украинские театры во время карантина.