Озброєний терорист захопив у заручники відвідувачів банку у Франції [ Редактировать ]
У французькому місті Гавр озброєний чоловік узяв у заручники шістьох людей у банку. За даними французьких ЗМІ, йому 34 роки, він має ісламістські погляди, також він мав проблеми з психікою. У банк він прийшов не з метою пограбування, але конкретних вимог не висував.
Поліція почала спецоперацію о пів на дев'яту вечора. Після кількагодинних перемов зловмисник поступово відпустив заручників і здався поліції.
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