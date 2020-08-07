У французькому місті Гавр озброєний чоловік узяв у заручники шістьох людей у банку. За даними французьких ЗМІ, йому 34 роки, він має ісламістські погляди, також він мав проблеми з психікою. У банк він прийшов не з метою пограбування, але конкретних вимог не висував.

Поліція почала спецоперацію о пів на дев'яту вечора. Після кількагодинних перемов зловмисник поступово відпустив заручників і здався поліції.