В Беларуси в ходе протестов пострадала 5-летняя девочка. Инцидент произошел в городе Гродно. Так, на автомобиль, где находился ребенок, напал милицейский спецназ. Об этом сообщает издание TUT.by

Семья пострадавшей девочки ехала из одного конца города в другой и попала в поток сигналящих автомобилей в центре.

Мать рассказала, что внезапно впереди них и еще двух стоящих машин появилась военная техника и сотрудники ОМОНа. Через несколько минут в их машине посыпались стекла. Когда женщина обернулась, ее дочка была в крови.

Я не понимала, откуда кровь. Все было как в тумане. Муж сразу хотел отвезти нас в больницу "скорой помощи", она совсем рядом, но быстро подбежали люди и предложили подвезти. Дочка плакала - она очень испугалась. У мужа был рассечен лоб. Его сразу остановила милиция, повезла разбираться, только утром отпустили. Сейчас звонил следователь, вызвал опять.

Врач наложил дочке четыре шва - у нее рассечение правой височной части примерно на два с половиной сантиметра и ушиб.

При этом женщина уверяет, что в акции протеста они не участвовали и не сигналили, поскольку технически не могли это сделать: у них сломан сигнал.