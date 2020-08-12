В Беларуси люди вышли на акции солидарности (видео) [ Редактировать ]
В Беларуси люди выходят на акции солидарности с пострадавшими от жестокого обращения силовиков. Об этом сообщает издание TUT.BY.
Инициатива девушек, которые вышли сегодня днем к Комаровскому рынку
Так, в Минске к Комаровскому рынку вышли девушки с цветами в знак протеста жестокости силовиков, нашла отклик у многих людей в различных городах Беларуси. В живые цепи выстраиваются женщины в разных городах страны.
"У меня сегодня день рождения, но как я могу праздновать? У меня только боль на душе", - сказала одна из участниц акции солидарности на Пушкинской в Минске.
В Бресте стоят женщины с цветами, прохожие приносят им воду. На улице Притыцкого в Минске живая цепь растянулась уже на несколько сотен метров.
В Могилеве около выстроившихся в цепь женщин остановились два буса с ОМОНом, нескольких девушек забрали, остальных вытеснили на другую сторону улицы. В Витебске, у Ратуши задержали около 15 участниц мирной акции.
Ранее сообщалось, что МВД Беларуси признало, что милиция применила огнестрельное оружие, а МИД Украины сообщил, что во время протестов задержали 9 украинских граждан.
по теме
В Беларуси женщины в белом вышли на протесты (видео)
Они протестуют против насильственных действий силовиков
В Беларуси заявили о задержании организаторов акций протеста
Один из них руководил действиями соратников из гостиницы
Массовые задержания и отсутствие интернета: как проходит третий день протестов в Беларуси (фото, видео)
В Минске и других крупных городах начались проблемы с мобильным интернетом
Второй день протестов в Беларуси: подробности акции (фото, видео)
В Беларуси после завершения президентских выборов начались массовые акции протеста
В Минске силовики открыли огонь по протестующим: есть раненые (видео)
Огонь по демонстрантам открыли на улице Кавалерийской