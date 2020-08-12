В Беларуси люди выходят на акции солидарности с пострадавшими от жестокого обращения силовиков. Об этом сообщает издание TUT.BY.

Инициатива девушек, которые вышли сегодня днем к Комаровскому рынку

Так, в Минске к Комаровскому рынку вышли девушки с цветами в знак протеста жестокости силовиков, нашла отклик у многих людей в различных городах Беларуси. В живые цепи выстраиваются женщины в разных городах страны.

"У меня сегодня день рождения, но как я могу праздновать? У меня только боль на душе", - сказала одна из участниц акции солидарности на Пушкинской в Минске.

В Бресте стоят женщины с цветами, прохожие приносят им воду. На улице Притыцкого в Минске живая цепь растянулась уже на несколько сотен метров.

В Могилеве около выстроившихся в цепь женщин остановились два буса с ОМОНом, нескольких девушек забрали, остальных вытеснили на другую сторону улицы. В Витебске, у Ратуши задержали около 15 участниц мирной акции.

Ранее сообщалось, что МВД Беларуси признало, что милиция применила огнестрельное оружие, а МИД Украины сообщил, что во время протестов задержали 9 украинских граждан.