У Хмельницькому біля багатоповерхівки провалився ґрунт [ Редактировать ]
Аварійна ситуація виникла в одному з мікрорайонів Хмельницького. Сьогодні вночі нам провалився ґрунт. Провалля утворилося на відстані кількох метрів від новозбудованої багатоповерхівки. Її мешканці викладають у соцмережі кадри обвалу.
Частина людей наразі покинула будинок, а ті кому йти нікуди - залишилися. На місці події працює комісія з надзвичайних ситуації. Попередньо причиною обвалу назвали недотримання будівельних норм під час зведення сусіднього будинку.
Як заявив заступник міського голови Андрій Бондаренко, дренажної системи на об'єкті не те що не збудували, а й навіть не запланували. Чиновники ще чекають на остаточні висновки експертів, але вже заявили, що загрози руйнуванню багатоповерхівки немає, відтак відселяти усіх мешканців не будуть.
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