Коли земля йде з-під ніг! У Хмельницькому перед новобудовою цієї ночі провалився ґрунт. Мешканці викладають у соцмережі кадри, Як це сталося. Частина людей одразу покинула будинок, а ті, кому йти нікуди - залишилися.

На місці події працюють надзвичайники. Попередня причина обвалу: недотримання будівельних норм. Як заявив заступник міського голови, дренажної системи на об'єкті не те що не збудували, її навіть не запланували.

Чиновники ще чекають остаточних висновків експертів, та вже заявили: загрози руйнуванню дому немає, тому мешканців не відселять.