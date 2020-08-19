У Хмельницькому перед новобудовою провалився ґрунт [ Редактировать ]
Коли земля йде з-під ніг! У Хмельницькому перед новобудовою цієї ночі провалився ґрунт. Мешканці викладають у соцмережі кадри, Як це сталося. Частина людей одразу покинула будинок, а ті, кому йти нікуди - залишилися.
На місці події працюють надзвичайники. Попередня причина обвалу: недотримання будівельних норм. Як заявив заступник міського голови, дренажної системи на об'єкті не те що не збудували, її навіть не запланували.
Чиновники ще чекають остаточних висновків експертів, та вже заявили: загрози руйнуванню дому немає, тому мешканців не відселять.
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