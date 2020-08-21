Словения внесла Украину в "красный список" для въезда на свою территорию.

Об этом сообщает правительство Словении.

Так, новые правила вступают в силу с 21 августа. Таким образом, все туристы из Украины должны будут пройти 14-днейвную самоизоляцию.

Отмечается, что исключением служат лишь те лица, которые имеют вид на жительство в Словении, или владеют недвижимостью.

Ранее мы писали, что Украина сократила свой "красный" список. Там остаются популярные среди граждан Украины Албания и Черногория, а также Россия, США, Израиль, Испания и соседняя Румыния.