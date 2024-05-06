У Сумах ввечері відключать воду на шість годин [ Редагувати ]
У Сумах з 22:00 6 травня на 6 годин призупинять подачу води, містян закликають зробити запас води. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.
"До уваги сумчан! Для наповнення резервуарів чистої води сьогодні вночі потрібно призупинити роботу Пришибського водозабору.
Час 0 з 22:00 до 4:00. Прошу звернути на це увагу та зробити запас води!", - закликають мешканців Сум.
Суми отримують питну воду з глибоководних артезіанських свердловин. Вода подається зі свердловин до резервуарів чистої води на водозаборах, де накопичується, відстоюється і подається на насоси другого підйому.
У Сумах є шість водозаборів з 16 резервуарами, які побудовані зі збірних та монолітних залізобетонних конструкцій. На Пришибському водозаборі три резервуари чистої води загальною місткістю 11 000 кубометрів.
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