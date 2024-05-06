Угорщина не видаватиме Україні її громадян чоловічої статі призовного віку. Про це заявив віцепрем’єр-міністр країни Жолт Шем’єн, який також відповідає за національну політику, передає місцеве видання ATV.

Угорщина не екстрадуватиме жодного українського біженця, незалежно від того, чи покликаний він на військову службу чи ні, заявив Жолт Шем’єн.

Угорщина не екстрадуватиме біженців до України. Ми не розслідуємо, чи є людина, на думку українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть. Кожен біженець з України у нас перебуває у повній безпеці і отримує всю допомогу, чи то угорську чи українську. Українці хочуть їхньої видачі, щоб їх можна було відправити на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто тікав до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не екстрадуємо!

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Нагадаємо, з 23 квітня українським чоловікам за кордоном призупинили надання консульських послуг за наказом МЗС України.

Наступного дня Кабмін оприлюднив постанову, згідно з якою паспорти чоловікам призовного віку можуть оформляти лише всередині України, а не в іноземних дипломатичних установах.

Доступ до консульських послуг отримають згодом тільки чоловіки з дійсними військово-обліковими документами, які оновили свої дані в ТЦК.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.