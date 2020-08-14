В пятницу, 14 августа, список стран "красной зоны" сократили до 70. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Таким образом, в "красной зоне" остаются популярные среди граждан Украины Албания и Черногория, а также Россия, США, Израиль, Испания и соседняя Румыния.

В "зеленую зону" теперь входят 124 страны, в том числе, Болгария, Чехия, Португалия, Польша, Турция, Беларусь, Германия, Словакия, Италия и другие страны.

По прибытию в Украину из страны "красной зоны" нужно пройти 14 дней самоизоляции или сдать ПЦР тест. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не позднее чем за 48 часов до пересечения границы. Иностранцам нужно иметь с собой полис медицинского страхования.

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" приняла решение по "красным зонам".