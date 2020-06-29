Украина не оказалась в обновленном списке стран, граждане которых могут беспрепятственно въезжать на территорию Евросоюза с 1 июля 2020 года.

Об этом сообщает Euronews.

По информации, в стране вырос уровень заболеваемости COVID-19, поэтому ЕС исключили ее из обновленного списка "белых" государств.

Отмечается, что пока в списке находятся: Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и - при условии взаимных шагов – Китай.

Ранее мы писали о том, что Украина попала в список стран, граждане которых смогут въезжать на территорию ЕС с 1 июля.