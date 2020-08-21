Зеленский анонсировал создание национального научного центра [ Редактировать ]
В Украине планируют создать национальный научный центр. Центр будет заниматься, в частности, разработкой вакцин. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время поездки в Николаевскую область.
Он отметил, что Минздрав и премьер-министр уже собирают ученых, которые должны будут войти в научный центр.
"Вопрос глобальный. Про науку, про медицину, про разработку вакцин на будущее. Эта задача уже поставлена. Мы будем делать отдельный серьезный центр, собирать лучших ученых Украины, чтобы мы были готовы к любым вызовам", - сказал Зеленский.
Ранее мы писали, что Зеленский назначил экс-премьера Фокина в ТКГ по Донбассу.
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