Українська контррозвідка викрила черговий канал незаконних соціальних виплат з українського бюджету в ОРДЛО. Мешканка окупованої Горлівки за гроші оформлювала жителям документи для призначення соцвиплат від України.

Спритниця отримувала незаконно нараховані кошти і доправляла їх на тимчасово окуповані території, і навіть до Росії. Серед замовників було і чимало бойовиків.

Жінку схопили у пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині при спробі перетину кордону.