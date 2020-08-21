Контррозвідка викрила канал незаконних соцвиплат з українського бюджету до ОРДЛО [ Редактировать ]
Українська контррозвідка викрила черговий канал незаконних соціальних виплат з українського бюджету в ОРДЛО. Мешканка окупованої Горлівки за гроші оформлювала жителям документи для призначення соцвиплат від України.
Спритниця отримувала незаконно нараховані кошти і доправляла їх на тимчасово окуповані території, і навіть до Росії. Серед замовників було і чимало бойовиків.
Жінку схопили у пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині при спробі перетину кордону.
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