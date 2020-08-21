Турция обнаружила в Черном море огромное месторождение газа [ Редактировать ]
В Черном море буровое судно Fatih обнаружило месторождение газа, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Примерный объем газа крупнейшего для страны месторождения - 320 млрд куб. м.
Сегодня для нас исторический день. Теперь мы можем использовать собственные ресурсы ради энергетической безопасности. Мы эту операцию осуществили собственными силами и перейдем теперь к созданию необходимой инфраструктуры для добычи газа. Надеюсь, к 2023 году мы начнем пользоваться собственным газом.
По словам турецкого лидера, обнаруженные запасы газа могут быть частью общего объема месторождения.
То же самое мы ожидаем и в Средиземном море. Мы придадим еще большее ускорение исследованиям по поиску энергоресурсов. Наша цель - решить все энергетические проблемы в стране.
Сейчас геологоразведочные работы в Средиземном море продолжаются. В частности, в начале августа турецкое судно Oruc Reis проводило сейсмологические исследования в Восточном Средиземноморье. Исследовательское судно сопровождают военные корабли. Работы планируется проводить до 23 августа.
Ранее сообщалось, что в Беларуси нашли два месторождения нефти.
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