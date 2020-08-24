Київ і 15 областей України не готові до послаблення карантину - МОЗ [ Редактировать ]
Столиця і 15 областей України не готові до послаблення карантину. Такий висновок Мінохорони здоров'я. За минулу добу в Україні виявлено майже 2 тисячі нових заражень. Півтисячі людей вилікувалися, 27 померли.
Найбільше інфікованих - у Києві, на Буковині та Івано-Франківщині. Загалом на коронавірус у країні зараз хворіє майже 53 тисячі людей. Практично стільки ж уже перебороли недугу. Померли за весь час епідемії понад 2 тисячі пацієнтів.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми фіксуємо зростання кількості захворівших практично по всіх регіонах нашої країни, переважно в більшості регіонів. Якщо подивитися на наш базовий показник, який складає 40 на 100 тисяч населення нововиявлених випадків за чотирнадцять днів, то виходить, що сьогодні на ранок цей показник перевищений вже у 17 регіонах України, тобто в 17 областях.
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