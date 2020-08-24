Столиця і 15 областей України не готові до послаблення карантину. Такий висновок Мінохорони здоров'я. За минулу добу в Україні виявлено майже 2 тисячі нових заражень. Півтисячі людей вилікувалися, 27 померли.

Найбільше інфікованих - у Києві, на Буковині та Івано-Франківщині. Загалом на коронавірус у країні зараз хворіє майже 53 тисячі людей. Практично стільки ж уже перебороли недугу. Померли за весь час епідемії понад 2 тисячі пацієнтів.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: