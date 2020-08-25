Кабінет міністрів України пропонує продовжити карантин до 1 листопада, хоча темпи захворюваності на COVID-19 дещо знизились.. На ранок - 1658 нових інфікувань. 25 людей померли від ускладнень, понад 300 одужали. Найбільше заражень у Києві, на Буковині і Прикарпатті. Загалом, COVID-19 діагностували у понад 108 тисяч українців. За весь час епідемії вірус забрав життя більше як 2 тисяч людей.

У МОЗ активно готуються до нового навчального року, що стартує вже за тиждень.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, фахівці розробили низку вимог, відповідно до оновлених рекомендацій ВООЗ.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: