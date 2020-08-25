Кабінет міністрів пропонує продовжити карантин в Україні [ Редактировать ]
Кабінет міністрів України пропонує продовжити карантин до 1 листопада, хоча темпи захворюваності на COVID-19 дещо знизились.. На ранок - 1658 нових інфікувань. 25 людей померли від ускладнень, понад 300 одужали. Найбільше заражень у Києві, на Буковині і Прикарпатті. Загалом, COVID-19 діагностували у понад 108 тисяч українців. За весь час епідемії вірус забрав життя більше як 2 тисяч людей.
У МОЗ активно готуються до нового навчального року, що стартує вже за тиждень.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, фахівці розробили низку вимог, відповідно до оновлених рекомендацій ВООЗ.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Для учнів 1-4 класів пересування приміщенням закладу освіти буде дозволятися без використання маски або респіратора. У регіонах, що відносяться до "помаранчевого" рівня епідеміологічної небезпеки педагогам в процесі викладання дисципліни буде рекомендовано використовувати захисні щитки, а решті, - якщо в "жовтій" чи "зеленій" зоні перебувають, в такому випадку просто дотримуватися відповідної дистанції. Допуск вчителів на роботу може бути тільки після проведення термометрії.
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