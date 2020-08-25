Карантинна освіта: батьки та учні хвилюються, чи відновиться повноцінне навчання в школах із вересня? Сьогодні в Мінохоронздоров'я підвердили, що наступного тижня школярі таки сядуть за парти. Щоправда, це не стосується регіонів із "червоного списку. Там діти вчитимуться дистанційно.

А от в решті регіонів - навчання буде традиційним. Але з карантинними новаціями. Якими саме?

Без масок можна, але карантин не скасовують. У МОЗ розповіли, як школи працюватимуть з 1 вересня. Уже відомо, що за парти сядуть діти не у всіх регіонах. Школи "червоних зон" - не відкриються. Там учні здобуватимуть знання онлайн. У решті регіонів навчання за звичним графіком, але з новаціями.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Всі хвилюються, як буде відбуватися навчання, та яким чином дотримуватися протиепідеміологічних правил. У нас були оновлені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, поспілкувавшись із міжнародними експертами та освітянами, ми внесли певні зміни до наших протиепідеміологічних заходів.

І от які саме зміни мав на увазі міністр. Найперше, вчителі та учні мають заходити у школи в масках. Далі, процес навчання буде таким:

Учням 1-4 класів пересуватися в приміщенні можна без маски;

У регіонах "помаранчевої" зони педагогам на уроках рекомендовано бути у захисних прозорих щитках;

У "жовтій" або "зеленій" зонах учителі повинні просто дотримуватися дистанції;

Пускатимуть учителів на роботу лише після перевірки температури;

Якщо у когось із учнів діагностують COVID-19, увесь клас має піти на самоізоляцію;

Антисептики та дозатори повинні бути в закладі тільки на вході, після кожного уроку діти та викладачі обов'язково повинні мити руки.

До речі, подбати про санітайзери в школах має місцева влада. Додамо, що раніше в Мінохоронздоров'я роз'яснили, кому перед початком навчального року треба обов'язково обстежитися. Стосується це лише "першачків". Але і тут є нюанси: якщо ви живете у місцях, які опинились у "помаранчевій" або "червоній" зонах, то медогляд можна перенести на місяць-півтора.