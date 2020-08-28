Сім'я Євчук з Рівного просить допомогти врятувати сина [ Редактировать ]
Сім'я Євчук з Рівного просить допомогти врятувати сина. У нього - лімфома головного мозку. Зараз хлопчик перебуває в ізраїльській клініці. Але на лікування потрібні захмарні суми, яких у батьків немає.
Мрії в десятирічного Івана з Рівного звичайні як для дитини: кататися на велосипеді, гратися з друзями, ходити до школи. Та поки що він прикутий до інвалідного візка. Хлопчик бореться з онкохворобою. Історія жахлива. Від народження ниркова недостатність, гемодіаліз, трансплантація і на тлі імуносупресорів - лімфома.
Оксана Євчук, мама Івана:
Вийшло так, що Ваня перша дитина у кого після пересадки з'явилася лімфома головного мозку, крупноклітинна. Лімфома Беркіта.
Українські лікарі пухлину виявили не відразу. Довелося об'їхати безліч клінік, були й у Київській обласній. Але всюди встановлювали різні діагнози і лікували зовсім не від того. Хоча вже перше обстеження показувало новоутворення в головному мозку.
Оксана Євчук, мама Івана:
Лікували уповільнений енцефаліт головного мозку. Лікували від герпесного інфекції і через три місяці на контрольному МРТ побачили, що ці пухлини збільшилися.
Біопсія показала, що це не енцефаліт і не вірус, а лімфома. Дуже злоякісна і швидко прогресує. Часу втрачено й так надто багато. Батьки Вані почали шукати клініку за кордоном. Відгукнулася ізраїльська лікарня "Шиба" - це міжнародно визнаний центр лікування лімфом. Уже проведено необхідну діагностику, призначено лікування. Однак як завжди все впирається в гроші. Для пересічної української сім'ї сума - просто непідйомна. 200 тисяч доларів.
Оксана Євчук, мама Івана:
Ми з самого народження боролися за здоров'я Вані, а тепер боремося за його життя. Я боролася і буду боротися, але ми самі не впораємося, я прошу у людей допомоги.
Сім'я Євчук благає всіх небайдужих допомогти врятувати сина. Шанси одужати є. Потрібні лише гроші.
Допомогти Івану можете і ви. Для хлопця важлива кожна гривня. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо". Не будьмо байдужими!
Картка ПриватБанку
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Оксана Євчук, мати
Тел.: 096 484 46 23
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