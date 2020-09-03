На известном авторынке в Харькове прогремел взрыв [ Редактировать ]
В ночь на четверг, 3 сентября, в Харькове, на территории авторынка Барабашово, который находится на проспекте Юбилейный, произошел взрыв. Об этом сообщает Нацполиция.
В результате происшествия пострадавших нет... Установлено, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции Харькова.
Информация зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.
Ранее мы писали, что полиция открыла дело из-за пожаров под Харьковом.
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