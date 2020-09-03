В ночь на четверг, 3 сентября, в Харькове, на территории авторынка Барабашово, который находится на проспекте Юбилейный, произошел взрыв. Об этом сообщает Нацполиция.

В результате происшествия пострадавших нет... Установлено, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Московского отдела полиции Харькова.

Информация зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Ранее мы писали, что полиция открыла дело из-за пожаров под Харьковом.