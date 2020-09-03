В Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию [ Редактировать ]
Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня. Такое решение было принято в связи с масштабным пожаром, который начался на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в Facebook.
"Принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал он.
Ранее мы писали, что стала известна предположительная причина возникновения пожаров в Харьковской области.Проводится проверка и беседы с местными жителями.
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