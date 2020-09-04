Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба патриарха.

Так, он проходит курс лечения в больнице, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

У Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, во время планового тестирования, выявлено положительный результат на COVID-19. Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Патриарха удовлетворительное.

Отмечается, что Филарету - 91 год.

Ранее мы писали, что митрополит ПЦУ Александр Драбинко инфицировался коронавирусной инфекцией. Священнослужитель находится на карантине.