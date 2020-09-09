"Студентство єднає Україну": Володимир Зеленський долучився до телемосту між вишами [ Редактировать ]
"Студентство єднає Україну". Під таким гаслом відбувся телеміст між слухачами Хмельницького політехнічного та Маріупольського будівельного коледжів. Обговорювали спільні для студентів Сходу і Заходу проблеми та шляхи об'єднання молоді навколо питання розбудови сильної країни. До телемосту між вишами долучився і президент Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський, президент України:
Я вітаю будь-яке об'єднання в Україні. Це гарантує нашу незалежність і наш суверенітет. Ви знаходитесь на великій відстані, але відстань між вами - я впевнений, що вона ... її більше немає. Більше немає через те. що люди однакові. У всіх різне мислення і це прекрасно, що ми не схожі один на одного, але в цілому однакова молодь. Однаково молоді, однаково красиві.
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