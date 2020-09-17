Депутаты Европейского парламента отказались признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Об этом сообщает "Белсат".

В резолюции Европейской комиссии рекомендуется увеличить финансирование гражданского общества Беларуси и заморозить переводы государственным организациям. Также депутаты намерены ввести санкции против причастных к фальсификации выборов.

Отмечается, что переговоры с Минском о приоритетах европейского партнерства будут приостановлены, а для противников режима Александра Лукашенко упростят выезд в страны Евросоюза.

Ранее мы писали, что США обсуждают с ЕC адресные санкции против Беларуси. Первый пакет будет в отношении конкретных людей, но в дальнейшем рассмотрят и дополнительные санкции.