Европарламент принял жесткое решение по Беларуси [ Редактировать ]
Депутаты Европейского парламента отказались признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
Об этом сообщает "Белсат".
В резолюции Европейской комиссии рекомендуется увеличить финансирование гражданского общества Беларуси и заморозить переводы государственным организациям. Также депутаты намерены ввести санкции против причастных к фальсификации выборов.
Отмечается, что переговоры с Минском о приоритетах европейского партнерства будут приостановлены, а для противников режима Александра Лукашенко упростят выезд в страны Евросоюза.
Ранее мы писали, что США обсуждают с ЕC адресные санкции против Беларуси. Первый пакет будет в отношении конкретных людей, но в дальнейшем рассмотрят и дополнительные санкции.
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