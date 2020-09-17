В Україні тривають передвиборчі перегони. Політичні сили потроху розкривають карти і представляють своїх кандидатів. Хто кого представив сьогодні - дивіться далі.

Більше двохсот кандидатів на місцеві вибори, і це лише у Житомирській області. У команді "Опозиційної платформи - За життя" впевнені - зможуть сформувати коаліцію у багатьох місцевих радах.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

В нас велика надія на цю організацію, тому що вона бойова, вона пройшла дуже важкий шлях і згуртувалась і ми вважаємо, що вони досягнуть певних результатів, тому що вони вже досягли певних результатів і вони стануть суттєвою частиною влади в Житомирській області. Це якісний состав, якісні люди і це буде добре для людей в Житомирській області.

Юрій Павленко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Ми змогли за п'ять років роботи нашої команди в усіх органах влади не те, що не втратити, а навпаки наростити рівень підтримки. Протягом п'яти років ми жорстко стояли на захисті інтересів кожного жителя Житомирської області - захищали школи від свавілля влади, захищали від закриття ФАПи, лікарні, захищали людей, по відношення до яких діяла несправедливо попередня влада.

Головним пріорітетом партії її очільники незмінно називають припинення війни та встановлення економічної стабільності.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ми обіцяємо принести мир і стабільність Україні, ми партія, яка завжди виступала за мир, ми будемо робити все, щоб завершилась війна і будемо дійсно боротися з комунальними тарифами, з цією бідністю, щоб дійсно були робочі місця в Україні, будемо створювати ці робочі місця, ми знаємо, як це робиться, в нас дуже багато виробничників в партії.

Особливі надії лідери партії покладають на її Житомирський осередок. І на кандидатку на посаду міського голови Житомира - Наталію Леонченко.

Наталія Леонченко, голова Житомирської міської партійної організації: