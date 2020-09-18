Пекарня в Гонконгу прославилася в мережі оригінальними десертами. Тамтешні кондитерки виготовляють такі реалістичні смаколики, що їх плутають зі справжніми речами. Дивіться самі.

Їстівний капець, сумочка та банан із шоколаду. Такими оригінальними десертами прославилася цукерня в Гонконгу. Колись дівчата-співвласниці готували звичайні класичні смаколики. Але пандемія внесла свої корективи в бізнес - клієнтів довелося ловити на вигадливіший асортимент.

Елісон Чан, співзасновниця цукерні:

Фактично цей тренд на десерти, які створюють оптичну ілюзію, врятував нашу справу. Добрих два місяці через карантин у нашій крамниці було зовсім порожньо. Тож ми скористалися цією перервою, щоб перепочити, а тоді взялися шукати вихід зі скрути.

Реалістичні ласощі, які нагадують підручні предмети - не унікальний винахід дівчат. Проте майстрів, які так достеменно відтворюють звичні речі, не так багато. Робота вкрай кропітка. Майже всі інгредієнти - їстівні. В основі чудернацьких десертів - бісквіт, шоколад та кондитерська кольорова мастика.

Елісон Чан, співзасновниця цукерні:

Нас дуже тішить, що ми можемо дивувати людей своїми десертами. Дуже цікаво стежити за реакцією. Ми ніби бавимося з нашими клієнтами в гру, а вони - потім зі своїми друзями.

На хвилі популярності дівчата загорілися бажанням вчитися й пробувати щось нове. Обидві шкодують, що пандемія закрила кордони й вони не можуть відвідувати майстер-класи іменитих кондитерів у різних країнах. Тож поки що - у своїй цукерні навчають охочих того, що вже вміють самі.

Чейз Ко, учениця:

Технічно - виготовити такий торт значно складніше, ніж традиційний. Украй багато часу та зусиль іде на декорування, щоб десерти вийшли тривимірні та реалістичні.

Витрачений час і зусилля приносять непоганий дохід. За тиждень цукерня отримує 15-20 замовлень, вартість яких коливається від двохсот доларів до понад півтори тисячі.