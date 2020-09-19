В Ужгороде, пьяная 23-летняя девушка устроила жутчайшое ДТП, в результате чего - жительница Ужгорода 19-летняя девушка-пассажир погибла в больнице.Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

По данным правохранителей, водитель Skoda Fabia, двигаясь в направлении контрольно-пропускного пункта "Ужгород", не справилась с управлением, выехала на обочину дороги и допустила столкновение с деревом.

Медицинское исследование показало, что водитель Skoda Fabia находилась в состоянии алкогольного опьянения, которая обошлась легкими травмами.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа Ужгородского отдела полиции.

Стоит отметить, что водитель авто жительница Ужгорода задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Информация о ДТП внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).

Наомним, ранее под Киевом произошло жуткое смертельное ДТП.