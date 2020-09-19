В Ужгороде пьяная девушка устроила жуткое ДТП: есть погибшие [ Редактировать ]
В Ужгороде, пьяная 23-летняя девушка устроила жутчайшое ДТП, в результате чего - жительница Ужгорода 19-летняя девушка-пассажир погибла в больнице.Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.
По данным правохранителей, водитель Skoda Fabia, двигаясь в направлении контрольно-пропускного пункта "Ужгород", не справилась с управлением, выехала на обочину дороги и допустила столкновение с деревом.
Медицинское исследование показало, что водитель Skoda Fabia находилась в состоянии алкогольного опьянения, которая обошлась легкими травмами.
На месте ДТП работала следственно-оперативная группа Ужгородского отдела полиции.
Стоит отметить, что водитель авто жительница Ужгорода задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Информация о ДТП внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего).
Наомним, ранее под Киевом произошло жуткое смертельное ДТП.
по теме
На трасі Львів-Ужгород водій вантажівки збив двох ремонтників
На трасі Львів-Ужгород водій "Газелі" збив двох ремонтників, які саме працювали на узбіччі. Один із них загинув, іншого - доправили в лікарню
Жуткое ДТП на Крещатике: автомобиль сбил женщину посреди проезжей части (видео)
Автомобиль сбил женщину, которая решила перебежать проезжую часть дороги
В Черновцах полицейский на BMW повис на заборе (фото)
полицейский на BMW врезвлся в забор и повис на нем
Смертельное ДТП под Киевом: количество жертв возросло
В пятницу утром, 11 сентября, на автодороге Киев - Харьков произошло ДТП
На трасі "Київ-Харків" у масштабній ДТП постраждали десятки людей
На трасі "Київ-Харків" зіткнулися чотири автомобілі: дві вантажівки, мікроавтобус і легковик