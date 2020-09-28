У Запоріжжі напали на медиків "швидкої". Побили фельдшера і пошкодили машину. Що стало причиною конфлікту? розповість Сергій Бордюжа.

Будни скорой помощи. Напали на бригаду. Сегодня. Друг больного разбил машину. Травмирован фельдшер скорой помощи.

Інцидент стався в одному зі спальних районів Запоріжжя.

Зранку медикам надійшов виклик: біля кіоску, де продають спиртне, травмований чоловік.

Інна Лазебна, фельдшерка Хортицької підстанції швидкої допомоги Запоріжжя:

Нас вызвала полиция. Стояла полиция. Которая, мы подошли, там находился пострадавший. И с ним был его друг, который был неадекватный. Который грубил полиции.

Тільки-но медики почали надавати в машині допомогу потерпілому, їм, у прямому сенсі слова, - прилетіло у вікно.

- Это хорошо что я была повернута спиной. Так бы удар произошел в лицо. У меня вся голова была в стеклах. У меня травмировано плечо и рама вылетела и ударила меня по голове.

Вікно в кареті швидкої вибив 22-річний молодик. Він був добряче на підпитку, кажуть очевидці. А перед цим він же травмував постраждалого, якому надавали допомогу медики. Костянтин, один із тих, хто не лише зафільмував на телефон наслідки такого нападу, а й допоміг затримати бешкетника.

Костянти, очевидець:

Полиция уехала, попрощалась с ним что-то. И минуты две и он бъет стекло. Ну слышим этот, выбегает водитель. Он с водителем начинает. Мы уже подбежали. Сбили его с ног и задержали.

Чому копи, які викликали швидку, не залишися на місці та не убезпечили медиків, в управлінні патрульної поліції прокоментувати не змогли.

Інна Лазебна, фельдшерка Хортицької підстанції швидкої допомоги Запоріжжя:

Хотелось бы чтобы наша полиция, извините, когда мы попадаем в такие ситуации, чтобы они были вместе с нами. чтобы они не уезжали. Видно, что агрессивный ну нападающий. Чтобы они были с нами. Чтобы они не покидали место.

Медики кажуть: як правило, на роботі змушені самі піклуватися про свій захист.

Ольга Захарченко, в.о. завідувачки Хортицької підстанції швидкої допомоги Запоріжжя:

Открывается сумка, как правило баллончик находится где-то рядом. Но опять же. Его нужно достать. Нужно нажать пальцем. Бывают такие ситуации, что все происходит в доли секунды.

І такі стресові ситуації на роботі - чи не щодня, - розповідають медики. Щоб лікарі були більш захищені, потрібен відповідний закон, вважають юристи.

Дмитро Гладкий, юрист:

Я вважаю, що з одного боку і більш жорстке покарання стимулювало би нападників утриматися від таких незаконних дій.

Зловмиснику, який потрощив автомобіль, наразі інкримінують дрібне хуліганство.