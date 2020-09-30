"Може ти заткнешся?": Трамп та Байден посварилися на дебатах [ Редактировать ]
Перші передвиборчі дебати Дональда Трампа та Джо Байдена перетворилися на хаос вже на самому початку. Кандидати в президенти мали обговорити призначення до Верховного суду. Трамп почав голосно перебивати свого опонента.
Модератор дебатів - ведучий телеканалу Fox News - Кріс Воллес намагався перевести дискусію у нормальний діалог, але це йому не надто вдавалося. Якоїсь миті Байден "порадив" чинному главі держави стулити пельку.
Трамп: Він не хоче відповідати на це запитання.
Байден: Я не збираюся відповідати на це запитання.., а яке саме, - до речі?
Трамп: Ви хочете призначити багато нових суддів Верховного суду... тих, що з радикальних леваків.
Байден: Може ти заткнешся, чоловіче?
Трамп: Хто в твоєму списку, Джо?
Байден: Продовжуй гавкати, чоловіче
Ведучий: Джентльмени, ми закінчили з цим блоком запитань.
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