Джо Байден оприлюднив декларації на майже мільйон доларів [ Редактировать ]
За кілька годин перед дебатами Джо Байден оприлюднив свої декларації про сплату податків. Кандидат від демократів разом з дружиною за рік заробили майже мільйон доларів. Головні джерела прибутку Байденів - виступи перед студентами та різноманітні публікації. Подружжя сплатило податків на 300 тисяч доларів.
Нагадаю, кілька днів тому американське видання The New York Times оприлюднило резонансні деталі з податкових декларацій Дональда Трампа. За їхніми даними, чинний господар Білого дому 10 років ухилявся від сплати податків до скарбниці США.
по теме
"Може ти заткнешся?": Трамп та Байден посварилися на дебатах
Перші передвиборчі дебати Дональда Трампа та Джо Байдена перетворилися на хаос вже на самому початку. Кандидати в президенти мали обговорити призначення до Верховного суду
"Продовжуй гавкати, чоловіче": Трамп та Байден зустрілися на дебатах
Модератор дебатів намагався перевести дискусію у нормальний діалог, але це йому не надто вдавалося
Трамп требует от Байдена прохождения теста на наркотики
Трамп намерен настоятельно требовать от своего соперника на выборах Джозефа Байдена прохождения теста на допинг
Дональд Трамп пообіцяв оскаржити у суді результати президентських виборів
Його суперник від демократів Джо Байден заявив: якщо Трамп спробує узурпувати владу, його "викинуть з Білого дому" за допомогою військових
Байден против Трампа: что показывают соцопросы перед телелебатами
Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8%
Джо Байден оприлюднив декларації про сплату податків
Кілька днів тому американське видання The New York Times оприлюднило резонансні деталі з податкових декларацій Дональда Трампа. За їхніми даними, чинний господар Білого дому 10 років ухилявся від сплати податків до скарбниці США