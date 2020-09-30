За кілька годин перед дебатами Джо Байден оприлюднив свої декларації про сплату податків. Кандидат від демократів разом з дружиною за рік заробили майже мільйон доларів. Головні джерела прибутку Байденів - виступи перед студентами та різноманітні публікації. Подружжя сплатило податків на 300 тисяч доларів.

Нагадаю, кілька днів тому американське видання The New York Times оприлюднило резонансні деталі з податкових декларацій Дональда Трампа. За їхніми даними, чинний господар Білого дому 10 років ухилявся від сплати податків до скарбниці США.